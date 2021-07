Feuerwehr Brühl erwartet stärkeres Rhein-Hochwasser als im Frühjahr

Brühl. Ein Hochwasser stärker als das in diesem Frühjahr, möglicherweise vergleichbar mit 2013 – das erwartet Kommandant Marco Krupp von der Freiwilligen Feuerwehr Brühl. „Wir gehen von einem fünf- bis zwanzigjährigen Hochwasser aus“, erklärte er gegenüber dieser Zeitung. 2013 hatte der Pegel in Speyer 8,34 Meter gemessen, ein fünfjähriges Hochwasser ist bei einem Pegel von 7,95 Meter erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Video Eindrücke vom Hochwasser an Rhein und Althrein 02:33 Mehr erfahren

Derzeit handle man jedoch auf Sicht – als Orientierung diene dazu der Wert in Maxau, der die Pegelstände bereits rund 24 Stunden vorher voraussagt. „Danach sieht es so aus, dass das Maximum am Freitag erreicht wird und dann eine Zeitlang gehalten wird“, so Krupp. Um die Entwicklungen bestmöglich im Blick zu behalten, sei der Wachposten ab Freitag durchgehend besetzt. Ergänzende Kontrollfahrten sowie Drohnenflüge sollen die Lage an neuralgischen Punkten sicherstellen. Wichtig sei, dass die Bevölkerung sich vom Überschwemmungsgebiet fernhält – zur eigenen Sicherheit aber auch zum Schutz des Wildes, das nun in den trockenen Gebieten Unterschlupf sucht.

Region Schwetzingen Hochwasser am Rhein 46 Bilder Mehr erfahren

Mehr zum Thema Überflutugen Das Hochwasser am Rhein hat die Region erreicht Mehr erfahren Video Eindrücke vom Hochwasser an Rhein und Althrein 02:33 Mehr erfahren Rhein Feuerwehr warnt vor Hochwasser und gibt Hinweise Mehr erfahren