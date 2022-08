Feuerwehr Brühl hilft bei Personensuche im Rhein

Brühl/Germersheim. Bei der Feuerwehr Brühl ist am Sonntagnachmittag ein Rheinalarm eingegangen. Wie Pressesprecher Cort Bröcker mitteilt, beteiligten sich die Einsatzkräfte gemeinsam mit den Feuerwehren aus Altlußheim, Eppelheim, Hockenheim, Ketsch, Schwetzingen und mehreren Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz an einer groß angelegten Personensuche. Bei Germersheim war, vermutlich gegen 13:15 Uhr, eine Person von der Rheinbrücke B 35 in den Rhein gefallen.

Die Einsatzkräfte bildeten mit mehreren Booten ein Kette auf dem Rhein und fuhren diesen in Richtung der Einsatzstelle ab, um die Person zu finden. Hierbei wurde auch das Down-/SideScan-Echolot benutzt, mit dem die Boote der Brühler Feuerwehr seit vergangenem Jahr ausgestattet sind. Die Person konnte nicht gefunden werden. Da der Rhein trotz Niedrigwasser noch eine sehr starke Strömung hat, ergaben Berechnungen, dass ein weitere Suche nicht sinnvoll ist und der Einsatz wurde nach zwei Stunden abgebrochen. Im Einsatz war die Feuerwehr Brühl mit drei Booten, fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften.

Am Abend war die Feuerwehr dann noch zur Unterstützung des Rettungsdienstes unterwegs. In der Stuttgarter Straße wurde Tragehilfe beim Patiententransport benötigt. Mit zwei Fahrzeugen eilten die Kräfte zur Einsatzstelle und halfen beim schonenden Tragen zum Rettungswagen. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften.