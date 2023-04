Brühl. Wegen eines Brandes auf einem Firmengelände hat die Freiwillge Feuerwehr Brühl am frühen Sonntagmorgen ausrücken müssen. Wie Cort Bröcker, Pressesprecher der Wehr, mitteilt, ging der Alarm um 5.24 Uhr ein, weil auf dem Gelände in der Mannheimer Straße Müll in Brand geraten war. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer und konnte so eine mögliche Ausbreitung verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

