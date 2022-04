Feuerwehr Brühl löscht brennendes Gartenhaus

Brühl. Zu einem Gartenhausbrand ist es in Brühl am Mittwochmittag gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 12.40 wegen einer Rauchentwicklung im Freien in die Nähe der Wiesenstraße gerufen, wie Sprecher Cort Bröcker mitteilt. Die ersten Einsatzkräfte bekämpften den Brand umgehend mit einem C-Rohr - einem Schlauch mit 42 oder 52 Millimeter Durchmesser.

Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle und abgelöscht. Nach der Kontrolle auf letzte Glutnester übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Feuerwehr Brühl war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Das Ordnungsamt und die Polizei waren ebenfalls vor Ort.