Feuerwehr Brühl rückt zu gleich zwei Einsätzen aus

Brühl. Zu gleich zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Brühl am Donnerstagabend gerufen worden. Zuerst fuhren die Retter um 16.46 Uhr in die Ziegelei. Dort hatte ein privater Rauchwarnmelder in einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Melder durch ein Fenster lokalisieren. Da die Bewohner nicht zu Hause und nicht erreichbar waren, wurde das weitere Vorgehen mit der Polizei abgestimmt. Da weder Rauch noch Feuer zu sehen waren, öffnete die Feuerwehr nicht gewaltsam die Tür. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und bestellte einen Schlüsseldienst um die Lärmbelästigung abzustellen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Brühl und Ketsch.

Aufmerksame Nachbar alarmierten am späten Abend dann noch einmal die Einsatzkräfte. In der Lindenstraße waren Hilferufe aus einer Wohnung zu hören. Vor Ort gelang es über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu kommen und dem Rettungsdienst die Tür zu öffnen, um die Person zu versorgen. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Brühl mit einem Fahrzeug.