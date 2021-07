Feuerwehr keschert Schlange aus Gartenpool

Brühl. Die Brühler Feuerwehr ist am Freitagabend ausgerückt, um eine Schlange aus dem Pool eines Brühler Gartens zu fischen. Wie die Feuerwehr Brühl am Abend mitteilte, seien die Einsatzkräfte um 17.43 Uhr alarmiert worden, weil sich in den Gartenpool auf einem Grundstück in den Hanfäckern eine Schlange verirrt hatte.

Ein Feuerwehrmann hat die Schlange mit einem Kescher gefangen. © Feuerwehr Brühl

Mit einem Kescher wurde die Schlange gesichert und wieder in die Natur entlassen, heißt es in dem Bericht. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es sich bei dem Reptil um eine Ringelnatter gehandelt hat. Es waren zwei Fahrzeuge im Einsatz.