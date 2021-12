Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Brühl

Brühl. Zu einem Zimmerbrand ist es am Mittwochnachmittag in Brühl gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Brühl und Ketsch wurden gegen 16.15 Uhr in die Hofäcker gerufen. Bei ihrem Eintreffen hatte der Bewohner bereits begonnen, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte betraten die Wohnung mit Atemschutz und löschten verbliebene Glutnester, wie Cort Bröcker, Pressesprecher der Feuerwehr Brühl, in einer Pressemitteilung schreibt.

Der ebenfalls eingetroffene Rettungsdienst untersuchte vorsichtshalber den Bewohner. Um den Brandherd zu finden, musste die Feuerwehr währenddessen Teile des Mobiliars aus der Wohnung entfernen. Nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera und Belüftung der Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Am Einsatz beteiligt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ketsch und Brühl sowie von Rettungsdienst und Polizei.