Brühl. Weil sie auf einem Dach festsaß, musste am Mittwochnachmittag eine Katze von der Brühler Feuerwehr gerettet werden. Wie die Einsatzkräfte Mitteilten, war das Tier auf das Dach eines Hauses in der Karl-Theodor-Straße geklettert. Die Einsatzkräfte stellten eine Leiter auf und brachten die Katze sicher auf den Boden zurück. Anschließend wurde sie in die Obhut eines Nachbarn übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

