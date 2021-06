Feuerwehr rückt gleich zweimal aus

Brühl. Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Brühl am Sonntag aus. Um 10.22 Uhr ist die Einsatzmannschaft in die Frankfurter Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus stand der Keller, bedingt durch einen technischen Defekt, rund fünf Zentimeter hoch unter Wasser. Mit mehreren Wassersaugern wurde der Keller vom Wasser befreit. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge.

AdUnit urban-intext1

Wenige Stunden später löste die Brandmeldeanlage in einem Gewerbetrieb im Luftschiffring aus. Kurz vor 17 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge an den Einsatzort. Dort stellten die Einsatzkräfte allerdings keinen Grund für den Alarm fest und rückten wieder ein.