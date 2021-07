Feuerwehr warnt vor Hochwasser und gibt Verhaltenshinweise

Brühl. Die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg zeigen, dass der Rhein in den nächsten Stunden zügig ansteigen wird, teilt der Pressesprecher der Brühler Feuerwehr, Cort Bröcker, mit. Aus diesem Grund traf sich bereits am Dienstag der Krisenstab im Rathaus der Gemeinde Brühl und hat die weiteren Maßnahmen beschlossen. So wurden durch den Bauhof erste Sperrungen vorgenommen.

Seit heutigem Mittwoch unternimmt die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt regelmäßige Kontrollfahrten. Da sich die Hochwasserlage in der Nacht zum Freitag deutlich zuspitzen soll, wird die Wache der Feuerwehr ab Freitag um 7 Uhr besetzt werden. Neben Kontrollfahrten und Absperrmaßnahmen wird auch das Drohnen-Team im Einsatz sein um die Lage einzuschätzen.

"Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich um Prognosen handelt, diese verhalten sich dynamisch und können schwächer oder stärker ausfallen, dies ist unter anderem von den zu erwartende Niederschläge abhängig. Wir alle hoffen, dass die Vorhersagen nicht eintreffen", so die Feuerwehr Brühl.

Dennoch müssen diese Warnungen ernst genommen werden:

Halten Sie sich an die Absperrungen, die durch die Gemeinde eingerichtet werden, diese befinden sich gut sichtbar an den Zugängen zum Rhein. Diese Absperrungen sind kein Verhaltensvorschlag, sie gelten für jeden. Im Bereich des Weidweges ist die Zufahrt zu den Firmen und Vereinen trotz Absperrung weiterhin möglich.

Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder für die Gefahren die durch das Hochwasser entstehen können. Ein Weg der eben noch frei war kann schnell überflutet werden und den Rückweg abschneiden.

Zum Schutz der Wildtiere halten Sie bitte Ihre Hunde an der Leine. Damit uns die dramatischen Situationen aus dem letzten Hochwasser erspart bleiben. Wenn Ihr Vierbeiner einen erhöhten Bewegungsdrang hat, verwenden Sie bitte eine Schleppleine, damit Sie jederzeit Zugriff auf Ihren Hund haben.

Informationen zum aktuellen Pegelstand gibt es bei der Hochwasservorhersagezentrale des Landes.