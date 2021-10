Feuerwehreinsatz wegen Schmorbrand in Brühler Supermarkt

Brühl. Zu einem Brandeinsatz in einem Supermarkt musste die Brühler Feuerwehr am Montagabend ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde um 18.11 Uhr ein Kleinfeuer in einem Brühler Einkaufsmarkt gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung hinter einer Kühltheke fest. Nach dem Entfernen der Verkleidung wurde ein Elektroschmorbrand festgestellt, der mit einem CO2 Löscher abgelöscht werden konnte. Im Anschluss wurde der Strom für die Theke abgeklemmt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und drei Fahrzeuge der Feuerwehr.

