Fischer in der Region freuen sich über Ende des Nachtangelverbots

Brühl/Region. Nachts im Mondschein angeln und die Ruhe genießen – ohne auf die Uhr schauen zu müssen: Diesen Traum können sich baden-württembergische Angler in Kürze erfüllen. Denn Deutschlands letztes verbliebenes Nachtangelverbot gehört bald der Vergangenheit an. Der Grund: Sechs Angler haben mit ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart Erfolg gehabt und das Ministerium für Ländlichen Raum zum Umdenken gezwungen.

„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts nehmen wir an und werden sie umsetzen, indem wir die Norm zeitnah anpassen“, hieß es in einer knappen Mitteilung vom Mittwoch. Kurz nach der Veröffentlichung der Entscheidung der 5. Kammer Mitte Juli lenkte das Land damit ein. Bei den Klägern breitete sich Euphorie aus, ebenso wie bei den Anglern im ganzen Land. „Super – ich bin sprachlos“, sagte etwa Hans-Hermann Schock, Vorsitzender des Württembergischen Anglervereins.

Eine absurde Situation Es ist wirklich absurd, welche Blüten der Föderalismus mitunter treibt. Besonders wird dies im Fischereirecht deutlich, genauer beim Thema Nachtangeln: Dürfen die Rheinland-Pfälzer die ganze Nacht lang durchfischen, heißt es für die baden-württembergischen Sportskameraden eine Stunde nach Sonnenuntergang schon: Sachen zusammenpacken. Es sei denn, es geht auf die Fischarten Aal oder Wels, dann ist erst um 1 Uhr Schluss. Das ist auch dann der Fall, wenn beide am Rhein angeln – demselben Gewässer und auf dieselben Fische wohlgemerkt. Nicht selten soll das – so hört man aus Anglerkreisen – für Spott vor allem von den linksrheinischen Kollegen gegenüber den hiesigen Sportkameraden gesorgt haben, wenn die ihre Sachen zu packen hatten oder gar kontrolliert wurden, während die pfälzer Kollegen unbehelligt blieben. Damit ist bald Schluss! Mein Dank gilt den sechs Klägern, die ihr Recht vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart durchgesetzt und das Ministerium für Ländlichen Raum damit zum Umdenken bewegt haben. Hoffentlich wird aus den Ankündigungen bald Wirklichkeit. Ich freue mich schon auf meine erste Nacht am Wasser.

Auch Andreas Bühler, Vorsitzender des Angelsportverein Rohrhof, begrüßt diese Entscheidung – möchte aber ausdrücklich nur als Privatperson und nicht für den gesamten Verein sprechen. „Vor allem für die Sportkameraden, die gerne abends etwas länger sitzen wollen, ist das eine tolle Sache“, sagt er – besonders dann, wenn am Wochenende neben Familie und Co. nur noch am Abend Zeit für das geliebte Hobby bleibt, sei es eben gut, auch einmal länger sitzen zu dürfen – mit Vorteilen für die Fangchancen bei warmen Temperaturen. „Wenn es sehr heiß ist, fressen die Fische nur noch nachts“, verrät Bühler.

Künftig können die rund 150 000 Angler zwischen Main und Bodensee also auch nachts ihre Ruten auswerfen. Bislang dürfen sie laut Landesfischereiverordnung bis eine Stunde nach Sonnenuntergang und ab einer Stunde vor Sonnenaufgang fischen – mit Ausnahmen für das Fischen auf Wels, Flusskrebs und Aal. Das Stuttgarter Gericht hatte Hermann Schock und fünf weiteren Klägern aus dem Vorstand des Landesfischereiverbandes Recht gegeben, allerdings klargestellt: „Das Nachtangelverbot ist damit nicht generell aufgehoben.“ Nach Auffassung der 5. Kammer verstößt die Verordnung gegen höherrangiges Recht für die Kläger, die Eigentums- und Grundrechte geltend gemacht hatten.

Um den Weg für alle Angler frei zu machen, hatten die Kläger mit mühsamen Gesprächen mit dem Ministerium gerechnet. Hermann Schock hatte sogar angedroht, er werde im Ernstfall alle Angler im Land aufrufen, individuell zu klagen und damit das Ministerium in Bedrängnis zu bringen – denn dieses müsse für die Kosten der Prozesse aufkommen.

Das ist nun nach dem Einlenken des Ressorts von Peter Hauk (CDU) nicht mehr nötig. Schock würdigte das gegenüber der dpa: „Hut ab vor den Politikern, die ideologische Interessen zurückstellen und sich der Rechtsprechung unterordnen.“

Das Ministerium hatte zuvor betont, die Verordnung trage dem Bedürfnis der Fische und anderer Tiere wie am Ufer lebenden Vögeln nach Nachtruhe Rechnung. In diesem Punkt hatten auch die Tierrechtsorganisation Peta und die Umweltorganisation Nabu Verständnis für die Position des Landes geäußert.

Im Einklang mit der Natur

Andreas Bühler vom ASV Rohrhof ist sich jedoch sicher: „Das wird nicht überhand nehmen an unseren Gewässern.“ Die Angler säßen schließlich auch meist nur ruhig am Wasser und übten ihr Hobby „im Einklang mit der Natur“ aus, wie er sagt. Die baden-württembergischen Angler fühlten sich durch die bisherige Verordnung als ruhige Naturgenießer gegängelt – während andere nachts uneingeschränkt an Ufern Hunde baden, Party machen oder grillen dürfen.

Angler könnten nachts sogar eine positive Aufsichtsfunktion am Gewässer erfüllen und hätten im Gegensatz zu anderen nächtlichen Naturnutzern eine spezielle Ausbildung in Form der amtlichen Fischerprüfung, erklärte der Landesfischereiverband gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.