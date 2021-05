Normalerweise ist es das letzte große Volksfest der Fischer im Ort, doch Corona macht – wie schon im Vorjahr – dem Angelsportverein Rohrhof einen Strich durch die Rechnung. Das viertägige Fischerfest entfällt auch in diesem Spätsommer wieder und wird durch Fischverkauf am Vereinsgewässer ersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Zwar lassen die sinkenden Infektionszahlen und der

...