Flitzende Vierbeiner - Hunderennen des Schäferhundeverein Brühl

Brühl. Zu einem Hunderennen lädt der der Schäferhundeverein Brühl am Sonntag, 12. Juni, auf der neuen Vereinsanlage in der Ketscher Straße ein. Am Tag des Hundes können alle Rassen, alle Größen und jeden Alters an den Start gehen. Die Startklassen sind unterteilt in Welpen, Junghunde, Senioren, Mini, Midi und Maxi. Die teilnehmenden Hunde müssen nachweislich tollwutgeimpft und haftpflichtversichert sein (Impfpass mitbringen). Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Startgebühr beträgt 3 Euro und wird vor Ort entrichtet. Die Meldestelle öffnet ab 11.30 Uhr, Beginn des Rennens ist um 13 Uhr. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis.

Für Verpflegung der Besucher ist gesorgt – es gibt Kaffee und Kuchen sowie Würstchen vom Grill . zg

