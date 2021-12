Förderkreis Dourtenga: Mit Berufsschule vor Ort Perspektive schaffen

Brühl. „Ein neues Projekt kann realisiert werden“, freut sich der neue Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Hans Zelt, in seinem Jahresrückblick. „Wir werden noch in diesem Jahr mit dem Bau der Landwirtschaftsschule beginnen. Die Freigabe des Projektes durch das Bundesministerium kam spät in diesem Jahr, aber sie kam. Der Vertrag zwischen dem Förderkreis und dem Comité in Dourtenga ist unterzeichnet.“

Für den Förderkreis sei es wichtig gewesen, mit einer Berufsschule eine Perspektive vor Ort zu schaffen. Die Partner vom Comité de Jume-lage hätten sich für eine landwirtschaftliche Ausrichtung entschieden. Diese Entscheidung sei laut Zelt nachvollziehbar: Nach wie vor sei in Dourtenga nur eine Ernte pro Jahr möglich, deren Ertrag in hohem Maße von den Niederschlägen abhänge. Durch den hohen Anteil der Selbstversorgungswirtschaft bestimme der Erfolg der Ernte oft, ob es übers Jahr genug zu essen gibt.

Dies war auch ein Leitgedanke in der kommunalen Klimapartnerschaft zwischen Brühl und Dourtenga, die ein Projekt mit Versuchsfeldern realisieren wird. Ein Teil der ursprünglichen Artenvielfalt soll so zurückgewonnen werden und natürlich soll auch hierdurch die Versorgungslage verbessert werden. „Bis es so weit ist, unterstützen wir Madame Nappons Gesundheitsteam in Dourtenga, das sich um unterernährte Kinder kümmert“, schreibt der Vorsitzende.

Die Pandemie sei in Burkina Faso angekommen, wenn auch die gemeldeten Zahlen, speziell im Vergleich mit der „Geisel“ Malaria, noch niedrig seien. „Unsere Vereinsarbeit in Brühl hat die Pandemie allerdings stark eingebremst. Sitzungen waren erst in der zweiten Jahreshälfte mit Impfung und Test möglich. Eigene Einnahmen waren nur über die Beteiligung an Altpapiersammlungen möglich. Eine noch größere Rolle spielen deshalb in diesem Jahr die Patenschaften und Spenden“, betont Zelt. Er bedanke sich für eine Spende aus dem Hungermarsch, aber auch bei vielen privaten Spendern und der Gemeinde, die ebenfalls finanziell unterstütze.

Doch nicht nur die Pandemie, auch die Sicherheitslage in den Sahelländern habe den Verein beschäftigt. Am 20. November habe die Regierung das mobile Internet für acht Tage gesperrt. „Ob man die offizielle Version, dass dies aus Sicherheitsgründen geschehen ist, glauben möchte, oder einen Zusammenhang mit den angekündigten Demonstrationen gegen den aktuellen Präsidenten sehen möchte, bleibt jedem selbst überlassen“, meint der Vorsitzende. Die Zusammenarbeit in dieser für die Landwirtschaftsschule wichtigen Projektphase wur-de dadurch jedenfalls erschwert.

Alarmiert habe die Nachricht, dass der Schulbetrieb im November für zwei Wochen wegen eines angedrohten Terroranschlages in Dourtenga und der Nachbargemeinde ausgesetzt wurde. Seit dem 15. November laufe der Betrieb in Dourtenga wieder. Leider gelte dies nicht für die Nachbargemeinde Lagaye. „Irgendwie scheint die gesamte Sahelzone nicht zur Ruhe zu kommen“, schreibt Zelt. Für die Paten erhalte der Förderkreis jedes Jahr Schülerlisten. In diesem Jahr hat er erstmals auch eine Liste mit Kindern aus vor Terror geflüchteten Familien und Waisenkindern bekommen, die ihm ans Herz gelegt wurden.

Die Unterstützung der Bildung in Dourtenga ist eine Erfolgsgeschichte. Die Schulen sind gut besucht und die Alphabetisierung liegt deutlich über dem Landesschnitt. An manchen Stellen kommen die Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen. „Leider gab es aus Stuttgart für die Erweiterung der Ecole Sud kein grünes Licht. Wir werden an diesem Thema dranbleiben“, verspricht Zelt. Mit 2022 kommt außerdem ein Jubiläumsjahr auf den Förderkreis zu. Das möchte er mit einem Afrika-Tag feiern. zg

Info: Bilder aus Dourtenga unter www.schwetzinger-zeitung.de

