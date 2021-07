Frauen helfen auf neuen Wegen

Brühl. Mit dem Open-Air-Gottesdienst in der Arena des Steffi-Graf-Parks geht die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof (KFD) neue Wege bei ihrer Gemeinschaftsmesse. Die Frauen gestalten die Feier mit der Liturgie vom Weltgebetstag „Worauf bauen wir?“ und holen damit den pandemiebedingt ausgefallenen Aktionstag vom März nach. Der Wortgottesdienst findet für alle Interessierten, Donnerstag, 29. Juli, um 17 Uhr unter Mitwirkung von Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür statt. Bei Regen treffen die Teilnehmer sich in der Kirche St. Michael in Rohrhof.

„Erschreckenderweise hat nun die Liturgie des Weltgebetstags ,Vanuatu-Land unter’ einen Bezug zur aktuellen Situation in manchen Gebieten von Deutschland bekommen“, sagt Sprecherin Elsbeth Franz. Deshalb möchte die Frauengemeinschaft nach dem ökumenisch gefeierten Open-Air-Gottesdienst einen Marmeladenverkauf zu Gunsten der Flutopfer anbieten. fr