Freie Termine für Impfaktion des mobilen Teams in der Ahornstraße

Brühl. Diese erste Impfaktion der Gemeinde im noch jungen Jahr findet am Freitag, 28. Januar, von 10 bis 15 Uhr in der Ahornstraße 1 – wieder in Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn – statt.

Derjenige, der sich noch bei dem insgesamt 19. Impftermin in der Hufeisengemeinde impfen lassen möchte, kann sich dazu an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, anmelden. Das Telefon ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses – montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr – besetzt. Auch wenn ein Freizeichen ertönt, können alle Leitungen belegt sein, erklärt die Gemeindeverwaltung, womöglich müsse deshalb mehrfach angerufen werden. Es sei keine persönliche Terminvereinbarung an der Rathauspforte möglich.

Aufgrund der freien Termine am Freitag ab 12 Uhr werden unangemeldete Personen geimpft – auch wenn sie nicht in Brühl und Rohrhof wohnhaft sind. Das Team wird alle zugelassenen Vakzine dabeihaben. Derjenige, der noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Zweit- beziehungsweise Drittimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen.

Weitere Informationen zu den Dauer-Impfaktionen in der Hockenheimer Stadthalle und den zahlreichen To-go-Impfaktionen bei Institutionen, Vereinen und Firmen im Rhein-Neckar-Kreis sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen abrufbar. zg