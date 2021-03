Brühl. Die Leichtathletikabteilung des FV 1918 Brühl (FVB) hatte 2020/2021 mit den massiven Beeinträchtigungen durch das Coronavirus zu kämpfen. Mit Online-Angeboten konnte in Zeiten des Lockdowns vereinsseitig Training aus der Ferne angeboten werden, Corona-konform ergänzt durch Individualsport an der frischen Luft im Alfred-Körber-Stadion, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Darüber hinaus gab es im Jahr 2020 auch einige organisatorische Veränderungen. Im Sommer hat der SV Rohrhof die bisherige Zusammenarbeit mit dem FV Brühl beendet. Die Leichtathletikabteilung des FV Brühl ist zum 31. Dezember 2020 aus der Mitgliedschaft der LG Kurpfalz ausgetreten. Die Trainer Sandra Scheel, Nina Hoffmann, Sandra Keller und Ralf Schäfer beendeten ihr Engagement beim FVB, ebenso der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Schulzki.

Team personell neu aufgestellt: Das Leichtathletikteam wurde personell und organisatorisch neu aufgestellt. Die Abteilungsleitung übernehmen nunmehr Abteilungsleiter Stefan Hoffmann, Jugendleiterin Tamara Hoffmann und Schriftführer Alexander Ecker. Das neue Trainer- und Betreuerteam besteht künftig aus Tamara Hoffmann, Katharina Ecker, Tabea und Tatjana Hoffmann, Patrick Werst, Regina Nauber, Stefan Hoffmann und Alexander Ecker. Qualifizierte und kompetente Unterstützung erhält das Trainerteam dabei erstmalig von zwei erfahrenen Koordinatoren für die Disziplinen in den Bereichen Wurf, Sprint und Sprung. Koordinatoren mit disziplinspezifischer Kompetenz: Koordinator Wurf ist Tobias Hepperle, ehemaliger U23-EM-Vierter und U20-Deutscher Meister (2006), sowie Teilnehmer der U20-WM mit dem zehnten Platz im Kugelstoßen. Im Jahr 2014 wurde er Deutscher Hochschulmeister. Er war außerdem Kaderathlet des württembergischen Leichtathletik-Verbandes im Speer- und Diskuswurf. Koordinator Sprint und Sprung ist der ehemalige Brühler Leichtathlet, Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften und Baden-Württembergische Meister über 110m- und 400m-Hürden Uwe Bosecker. Beide werden die Athleten und Trainer des FV Brühl im Rahmen von Online-Videoanalysen im Training begleiten und - wenn Corona-bedingt möglich - auch zu disziplinspezifischen Trainingseinheiten in Brühl vor Ort sein. Athleten und Trainer freuen sich schon auf viele neue und innovative Trainingsansätze und -erfahrungen.

Im Kampf gegen das Virus: Der FV Brühl hat seit dem 2. November 2020 - da ein organisiertes Training nicht mehr stattfinden durfte - unter Einhaltung aller Corona-Auflagen seinen Mitgliedern ein Individualsport- und Bewegungsangebot gemacht. Dies wurde besonders von den Familien der Leichtathleten U6-U12 (ein Hausstand) nach vorheriger Reservierung eines entsprechenden Zeitslots für das weitläufige Alfred-Körber-Stadion vielfach und gerne in Anspruch genommen - als echte Freiluft-Alternative und Ergänzung zu den vereinsseitig parallel angebotenen Online-Trainings. Zur individuellen Information und Verwendung liegen außerdem auf der Vereinshomepage entsprechende Work-out-Anleitungen bereit.

Angebot für Wettkampf-Leichtathletik U16/18 durch Landeskader-Training online: Die Wettkampf-Leichtathleten nahmen an den Online-Trainings des Landeskaders Baden-Württemberg, den vereinseigenen Online-Angeboten und an Trainerfortbildungen teil. Auch sie konnten durch intensive Nutzung des Freiluft-Individualsports im Alfred-Körber-Stadion ihre Fitness gut über den Winter bringen.

Jedermann-Gruppe bekommt Nachwuchs - Sportabzeichen möglich: Die Jedermann-Gruppe bekommt aktuell Zulauf von jungen Erwachsenen und Eltern der Leichtathletikkinder. Bei zwei Trainingsangeboten in der Woche können sich Erwachsene sportlich fit halten und auf Wunsch auch das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Die Sportabzeichen-Abnahme ist auch für Nichtvereinsmitglieder möglich.

Erfolgreiche FVB-Leichtathletik-Schnitzel-Jagd: Die Trainingsgruppe der Leichtathletikkinder U8-10 war am Montag, 15. März, unterwegs und nahm an der ersten „FVB-Leichtathletik-Schnitzel-Jagd“ durch die Gemeinde Brühl-Rohrhof teil. Startschuss war um 17 Uhr und die Kinder mit ihren Familien starteten Corona-konform jeweils individuell von zu Hause aus.

Sportangebot und Kontaktaufnahme: Interessierte sind zum Probetraining ins Alfred-Körber-Stadion oder online eingeladen. Der Verein bittet um vorherige Kontaktaufnahme. Kontaktdaten und Termine siehe Vereinshomepage.

