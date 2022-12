Friedenslicht abholen

Brühl. Zum Weihnachtsmarkt rund um die Villa Meixner an diesem Wochenende bringen die Altpfadfinder des Stammes „Mithrandir“ im interkonfessionellen Deutschen Pfadfinderbund das Friedenslicht aus Bethlehem mit. Am Stand von Imker Günther Martin wird die Flamme, die in einer Stafette weitergereicht werden soll, an diesem Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 18. Dezember, zwischen 11 und 19 Uhr für Interessierte zur Abholung bereitstehen.

Auch zu den verschiedenen Gottesdiensten an den Weihnachtstagen wird das Friedenszeichen von den Pfadfindern in die Kirchen gebracht, um von dort in die Gemeinde getragen zu werden. Die Friedenslichtaktion steht diesmal unter dem Motto: „Frieden beginnt mit Dir“.

Das Friedenslicht wird alljährlich von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet und in einer Stafette von Pfadfindern in ganz Europa verteilt. ras