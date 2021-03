  Frösche als Wetterkundler?

Hallo Kinder! Habt ihr heute schon nach draußen geschaut? Für diesen Dienstag sind viele dicke Wolken vorhergesagt, am Mittwoch soll dafür die Sonne scheinen. Mal sehen, ob die Vorhersage stimmt. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag: der Welttag der Meteorologie. Meteorologen – so heißen die Fachleute für die Erdatmosphäre. Sie sagen unter anderem voraus, wie das Wetter wird. Deshalb nennen sie viele Leute auch einfach Wetterforscher. Manche nennen sie auch Wetterfrösche. Das ist spaßig gemeint, weil man früher Frösche in Gläsern gefangen hielt, die auf einer Leiter das Wetter vorhersagen sollten. Jetzt fragt ihr euch sicher, ob das mit den Fröschen funktioniert hat. Im Prinzip ja, aber erstens kann das nur der der Laubfrosch und zweitens muss man sie dafür nicht in ein Glas sperren – das ist Tierquälerei. Besonders die jungen Laubfrösche klettern an sonnigen Sommertagen an den Zweigen der Pflanzen hoch, während sie bei Regen eher in Bodennähe bleiben. Der Grund dafür ist ganz einfach: der Hunger auf Insekten. Die fliegen bei schönem Wetter nämlich höher als bei feuchtem Wetter. Das heißt dann aber doch eigentlich, dass nicht die Frösche, sondern die Insekten das Wetter vorhersagen, oder nicht?