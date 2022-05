Früheres Areal des Fußballvereins im Fokus

Brühl. In der nächste öffentlichen Sitzung des Gemeinderates geht es am Montag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr ans Eingemachte bei einem seit Jahren heftig diskutierten Thema – der Bebauungsplan für die städtebauliche Entwicklung auf dem bisherigen Areal des Fußballvereins soll beschlossen werden. Da von einem großen Interesse insbesondere der direkten Anwohner bei dieser Thematik ausgegangen wird, findet die Sitzung auch nicht im Rathaus, sondern im deutlich größeren Saal der Festhalle statt.

Bereits 2016 hatte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am Schrankenbuckel“ beschlossen. Vor fast zwei Jahren war dann vom Ratsgremium der Beschluss zur Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan gefasst und die Pläne öffentlich ausgelegt. Träger öffentlicher Belange gaben daraufhin Stellungnahmen zu den Planungen ab – das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz des Rhein-Neckar-Kreises zum Beispiel hatte Ausführungen „über die rechtlichen Grundlagen zum Einhalten des abwehrenden Brandschutzes“ eingebracht.

Seitens der Anwohner rund um das Areal gingen vor allem Stellungnahmen ein, die eine zu große Verdichtung und die abweichenden Abstandsflächen bei den geplanten Gebäuden kritisierten. Auch diese Einwendungen seien seitens der Gemeinde und der Planer überprüft worden. „Die vorgesehene Verdichtung entspricht der zugrunde liegenden städtebaulichen Konzeption“, lautet das Ergebnis dieser Überprüfung. Nach erneuter Abwägung bleibe es deshalb bei den vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans. Die abweichenden Abstandsflächen seien überarbeitet worden – „sie betreffen nur Abstände zwischen Gebäuden im Plangebiet; für alle übrigen Abstände, insbesondere zu den außerhalb des Gebiets gelegenen Grundstücken gelten die gesetzlichen Abstände nach der Landesbauordnung“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung weiter.

In der Ratssitzung werden nun die einzelnen Eingaben vorgestellt und die Erwiderungen der Gemeindeverwaltung bekannt gegeben – das können sowohl Veränderungen im Plan sein, aber auch Hinweise darauf, dass die eingebrachten Punkte nicht beachtet werden müssen. So viel steht jetzt für die Kommune fest: „Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen und Ergänzungen nicht berührt.“

Tiefgarage mit 409 Stellplätzen

In der nicht öffentlichen Sitzung Anfang des Monats hat der Ausschuss für Technik und Umwelt dem Gemeinderat mehrheitlich den Satzungsbeschluss empfohlen. Gleichzeitig war für das Areal des früheren Sportstadions der „Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung einer Tiefgarage mit 409 Kfz-Stellplätzen sowie unterirdische bauliche Anlagen, die künftig als Kellerräume der oberirdischen Baukörper genutzt werden“ vertagt worden. Der Grund war, dass eine Gebäudeverwaltung moniert hatte, die Planungsunterlagen nicht erhalten zu haben und deshalb habe man keine Stellung beziehen können.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck legte Wert auf die Feststellung, dass die Post die Zustellung zwar bestätigt habe, man aber trotzdem mit dem Baurechtsamt eine Fristverlängerung besprochen habe. So wurde Anfang Mai dieser Punkt von der Tagesordnung genommen.

Zwar bildet der Beschluss zur Zukunft des Sportareals am Schrankenbuckel sicherlich den Schwerpunkt des Programms der Ratssitzung, doch es geht am nächsten Montag auch um andere Punkte. Nach der Bekanntgabe der Beschlüsse der vergangenen nicht öffentlichen Sitzung widmet sich der Rat auch der Auftragsvergabe für die Herstellung von Parkplätzen und Deckensanierung in den Wiesenplätz, also im direkten Umfeld des Sportparks-Süd.

Außerdem wird über die Gewährung von Zuschüssen der Gemeinde zur Anschaffung von Sportgeräten, Musikinstrumenten beziehungsweise Notenmaterial und Ausrüstungsgegenständen entschieden. Insgesamt fast 10 000 Euro sollen in unterschiedlich hohen Einzelbeträgen an die Sportgemeinde, den Musikverein Bläserakademie, den Tauchsportclub, den Turnverein, den Fußballverein, den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und den Sportverein Rohrhof gehen. Damit würden jeweils 25 Prozent der entsprechenden Anschaffungskosten bezuschusst.

Schließlich gibt es noch Bekanntgaben des Bürgermeisters und den Anfrageteil, bei dem zunächst die Ratsmitglieder und dann die Bürger Fragen und Anregungen geben können. Dieser Punkt umfasse aber nicht Stellungnahmen oder Diskussionen zu einzelnen Punkten, wie Bürgermeister Göck in der Vergangenheit vielfach betonte. ras

Info: Gemeinderatssitzung am Montag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr in der Festhalle.