Brühl. Endlich ist der Frühling da! Und der scheint immer mit einer gewissen Betriebsamkeit verbunden zu sein. Da wird geputzt und gefegt, Blumen werden gepflanzt und Nistkästen für Vögel aufgehängt. Doch der Frühling weckt auch die Leselust, wenn man sich wieder ins Freie setzen kann, um ein gutes Stück Literatur zu genießen.

Klar, dass das Literarische Duett – Dagmar Krebaum und Barbara Hennl-Goll – da etwas ganz Besonderes bereithält. In Frankreich war der Erstling von Victoria Mas ein großer Erfolg bei Kritik und Publikum. „Die Tanzenden“ wurde 2019 als Debüt des Jahres ausgezeichnet und landete oben auf den Bestsellerlisten.

Die Autorin hat sich inspirieren lassen von einer wahren Begebenheit: dem im 19. Jahrhundert, drei Wochen nach dem eigentlichen Ende der Karnevalszeit in Paris stattfindenden großen Fest, dem „Bal des folles – Ball der Verrückten“. Der Ort, an dem er stattfindet, ist das Hôpital de la Salpêtrière im Südosten von Paris, eine im 19. Jahrhundert berüchtigte psychiatrische Anstalt, die es heute noch gibt. Einmal im Jahr öffnet sich diese Anstalt für dieses große Fest, bei dem sich die feiner Pariser Gesellschaft dem Grusel hingibt, gemeinsam mit Verrückten zu tanzen, in der Hoffnung, Zeuge einer ihrer berüchtigten hysterischen Anfälle zu werden.

Mas zeigt, wie die Salpêtrière als eine Art Gefängnis genutzt wurde für Menschen, die nicht in die Gesellschaft passten. Bettlerinnen, Prostituierte und Missbrauchsopfer wurden ebenso eingewiesen wie Frauen, die sich den bürgerlichen Konventionen nicht beugen wollten. Wer sich auflehnte, wurde als hysterisch oder eben irrsinnig gebrandmarkt und in der weitläufigen Anstalt isoliert. Die Autorin stellt drei starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt, aus deren jeweiligen Perspektiven erzählt wird, verrät das Literarische Duett.

Mas zeichnet ein erschütterndes Bild der Zustände in dieser Psychiatrie. Die Frauen werden gehalten wie unmündige Kinder. Die Ärzte, alles Männer, begutachten die Frauen wie Labormäuse. Die Autorin will aufklären, die grausamen Zustände anprangern, die Unterdrückung und Misshandlung der Frauen. Sie erzählt auch von weiblicher Solidarität und unbeirrbarem Mut, eine Hymne auf die Courage aller Frauen. ras/zg