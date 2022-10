Führungen und Maus

Brühl. Deutschlandweit findet seit 1995 alljährlich am 24. Oktober der „Tag der Bibliotheken“ statt, der vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen wurde. Der Tag soll die Aufmerksamkeit auf die 9000 Bibliotheken in Deutschland lenken und auf ihr umfangreiches Angebot neugierig machen. Daran beteiligt sich auch die Gemeindebücherei Brühl und bietet am Montag, 24. Oktober, zwei Aktionen.

Zum landesweiten Literatur-Lese-Fest in Baden-Württemberg ist die Gemeindebücherei mit der „Wörter-Farben-und-Sonnenstrahlende Maus Frederick“ dabei. Die interaktive Kamishibai-Erzähltheater-Premiere „Das kleine Eichhörnchen“ findet am Dienstag, 25. Oktober, ab 16 Uhr statt. Die Geschichte wird in den Räumen der Bücherei mittels Bildkarten und unter der Beteiligung der Kinder erzählt.

Im Anschluss daran erhalten die Kinder eine Einführung in ihren Sachbuchbereich. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt, weshalb vom Leiter der Bibliothek Christian Sauer eine Anmeldung bis Montag, 24. Oktober, in der Bücherei, Telefon 06202/ 70 29 83, empfohlen wird. zg