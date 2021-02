  Für den technischen Ausschuss anmelden

Brühl. Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Technik und Umwelt steht unter anderem die Beauftragung für die Planungsleistungen zur Neugestaltung der Hauptstraße an der Schutzengelkirche. Die Entwicklung des Ortsbildes soll so überarbeitet werden, dass eine Steigerung der Aufenthaltsqualität durch eine Platzgestaltung erreicht werden kann. Dazu sollen Ideen von einem Planungsbüro in ein Konzept geführt werden. Dafür gilt es bei der Sitzung an diesem Montag, 8. Februar, ab 18.30 Uhr im Rathaus die Mittel freizugeben. Außerdem geht es um ein Garagendach in der Mannheimer Straße, die Errichtung eines Flachdachbungalows in der Wieslocher Straße und den Bau eines Gartenhauses in der Helene-Wessel-Straße. Anmeldung für Besucher bis Montag, 8. Februar, 12 Uhr, im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30.

