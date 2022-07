Für die Kerwe in Brühl anmelden

Brühl. Sie ist ein gutes Stück gelebte Brauchtumspflege – die Brühler Straßenkerwe. Nachdem die Corona-Pandemie diesem größten Straßenfest der Hufeisengemeinde zwei Jahre lang einen Strich durch die Planung machte, soll am verlängerten Wochenende Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, die 36. Auflage der Veranstaltung stattfinden. Ab sofort können Teilnehmer die Anmeldeunterlagen bei Organisator Willy Krusig per E-Mail an info@krusig.de anfordern. Anmeldeschluss ist Sonntag, 31. Juli.

