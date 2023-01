Für Hähnchengrill-Besitzer Loulo aus Brühl war 2022 ein Schreckensjahr

Brühl. Vor 30 Jahren bewertete die Queen 1992 als „Annus horribilis“. Für Farid „Jack“ Loulo ist das „schreckliche Jahr“ 2022 gewesen, wie er jetzt im Gespräch mit dieser Zeitung rückblickend bilanziert. Erst wurde er im Juli auf der Fahrt zu seinem Hähnchengrill mit seinem Motorroller in einen Unfall verwickelt, dessen Spätfolgen ihn heute noch körperlich beeinträchtigen, dann brannte im November sein Imbiss im Luftschiffring nach einem technischen Defekt an einer Fritteuse ab. „Eigentlich kann dieses Jahr nur besser werden“, macht sich der gebürtige Syrer Mut – doch scheint noch ein langer Weg vor ihm zu liegen.

Der Verkehrsunfall passierte, als er auf der Mannheimer Landstraße mit dem Roller auf dem Weg zum Grill auf dem Edeka-Parkplatz war. Ein Autofahrer, der vom Aldi-Parkplatz kam, hatte ihm die Vorfahrt genommen und ihn zu Fall gebracht, so Loulo. „Polizei und Richter haben mir bestätigt, dass ich an diesem Unfall vollkommen unschuldig war – ich habe keinen Fehler gemacht.“ Doch die Folgen für ihn sind gravierend: So rissen nicht nur die Bänder im linken Knie, sondern auch die rechte Schulter, die er erst wenige Monate zuvor hatte operieren lassen müssen, verletzte er sich derart, dass er komplett arbeitsunfähig wurde. „Da ist eins zum anderen gekommen“, berichtet der Mann und schüttelt nachdenklich den Kopf.

Für Loulo aus Brühl war 2022 ein Schreckensjahr: Der Hähnchengrill lief weiter

So beschloss er, den beliebten Hähnchengrill von einem Mitarbeiter weiter betreiben zu lassen. Just an dem Tag im November, als Loulo zu einer Nachbehandlung im Krankenhaus war, erreichte ihn die Nachricht, dass sein Geschäft in Flammen stehe. Grund für den Brand – soviel weiß man inzwischen – war ein technischer Defekt der kleinen Fritteuse für die Pommes. Das haben Sachverständige ermittelt. Der Thermostat habe nicht funktioniert, so habe das Gerät überhitzt und die zehn Liter Öl darin gerieten in Brand.

„Meine Frau war gerade auf dem Weg zum Geschäft, doch zum Glück war sie einige Minuten aufgehalten worden, so dass sie erst ankam, als die Feuerwehr bereits löschte“, berichtet er. „Wäre sie nicht aufgehalten worden, hätte sie im Imbiss gestanden, als das Feuer losging, sie hätte sich sicher verletzt.“ Auch der Mitarbeiter hatte Glück im Unglück und konnte unverletzt aus dem Imbiss fliehen.

Für Loulo aus Brühl war 2022 ein Schreckensjahr: Entsetzt über haltlose Vorwürfe

„In 20 Minuten war alles verbrannt, was ich über Jahre aufgebaut habe“, erinnert sich Loulo: „Ich habe den Stand immerhin schon seit 20 Jahren in Brühl“. Und da ist der Syrer stinksauer, wenn manche – ohne Wissen über die Zusammenhänge – einfach unterstellen, er habe sein Geschäft „warm saniert“, also selbst in Brand gesetzt, um die Versicherungssumme zu kassieren: „Welcher vernünftige Geschäftsmann macht sowas, wenn sein Laden so gut läuft – und mein Verkauf ist wirklich gut gelaufen.“ Es habe also keinen Grund gegeben, so zu handeln. Auch die Brandsachverständigen hätten ja letztlich eindeutig bestätigt, dass es sich bei dem Brand um einen tragischen Unfall gehandelt habe.

Der Hähnchengrill von Farid „Jack“ Loulo war sehr beliebt – bis der Imbiss im November ausgebrannt ist. © loulo

Doch damit nicht genug. „Ich würde den Grill gerne schnell wieder aufbauen, um wieder Geld zu verdienen“, sagt Loulo: Doch bislang habe er keinen Handwerker gefunden, der Kapazitäten für den Wiederaufbau habe. „Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen wird“, sagt der Mann, der vor 25 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde immer wieder auch sozial engagiert hat. So hat er etwa während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 vielen Menschen aus seinem Heimatland geholfen, in Brühl eine Unterkunft zu finden und in Deutschland Fuß zu fassen.

Und da ist Loulo enttäuscht, dass ihm außer Oliver Embach, der ihm die Pacht für das Grundstück auf seinem Edeka-Kundenparkplatz erlassen hat, bisher niemand geholfen habe. Nur wirklich enge Freunde würden ihm bislang helfen, insbesondere von den Behörden komme nichts an Unterstützung. Zurzeit lebe er von Krankengeld – ohne das würde er mit seiner Familie ganz ohne Einkommen dastehen.

Spurlos geht das alles nicht an ihm vorüber: „Ich bin nicht nur körperlich angeschlagen – innen drin bin ich auch kaputt. Ich habe fast keine Kraft mehr.“ Aber, so hofft er, vielleicht wird 2023 wieder alles gut: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Farid „Jack“ Loulo zum Abschluss noch.