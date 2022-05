Für Heini-Langlotz-Lauf in Brühl anmelden

Brühl. In wenigen Wochen, am Sonntag, 10. Juli, findet die 14. Auflage des Heini-Langlotz-Laufs in Brühl statt. Da der Lauf in diesem Jahr im Sommer stattfindet, haben die Organisatoren den Zeitplan im Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert, um aufgrund der zu erwartenden hohen Temperaturen möglichen Hitzeschäden vorzubeugen.

Den Auftakt bildet um 9 Uhr der 10-Kilometer-Lauf, der durch die Rheinauen führt. Es folgt die Meile, die nicht mehr durch das Wohngebiet führt, sondern auch durch die Felder. Zum Abschluss dürfen die jüngsten Sportler bis elf Jahren ihren Bambini-Lauf durchführen, eine rund 800 Meter lange Strecke durch den Steffi-Graf-Park.

Anmeldungen sind bereits unter www.heini-langlotz-lauf.de möglich. Läufer, die sich bereits für den Lauf 2020 angemeldet und auf eine Erstattung des Startgelds verzichtet hatten, erhalten einen Freistart. Sie sind jedoch nicht automatisch gemeldet. Zum Einlösen des Freistarts soll bei der Anmeldung der Gutschein-Code „FreistartHLL2022“ genutzt werden. Fragen beantworten die Organisatoren per E-Mail an heini-langlotz-lauf@gmx.de.

