Brühl. Die Misereor-Fastenaktion findet in der katholischen Seelsorgeeinheit an diesem Wochenende, 20. und 21. März, statt. Das bischöfliche Hilfswerk unterstützt nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe verschiedene Partnerorganisationen dabei, den Herausforderungen in einer globalisierten Welt zu begegnen, heißt es in einer Selbstdarstellung der 1958 gegründeten Aktion.

Dabei geht es um gerechte Handelsbedingungen, die Achtung der Menschenrechte weltweit und neue, nachhaltige Wege in eine lebenswerte Zukunft. Bislang wurden 106 000 Projekte in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika gefördert.

Tüten für die Spenden

Für die Gläubigen aus Brühl liegen Spendentüten in den Kirchen aus. In sie wird das Geld gesteckt, das dann in die Sammelkörbe am Ausgang der Kirchen gelegt werden kann. Wird in die Tüte auch ein Zettel mit Adresse des Gebenden gelegt, können entsprechende Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Die Spende kann, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Pfarrbüro, auch auf eines der Konten der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch mit dem Verwendungszweck „Misereor 2021“ überwiesen werden. mf/ras