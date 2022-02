Fürbitten und Friedenslieder

Brühl/Ketsch. Die Offene Kirche gestaltet sich am Aschermittwoch, 2. März, anders als üblich. Es findet keine ökumenische Abendandacht statt. Dennoch wird die Türe der evangelischen Kirche in Brühl am Mittwoch von 19 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

„Die aktuelle kriegerische Situation in Ukraine hat uns alle sehr betroffen gemacht“, erklären die Initiatoren, „um unserer Hilflosigkeit Ausdruck zu verleihen, wird das Andachtsteam deshalb die stille Zeit durch laut gesprochene Fürbittengebete und Friedenslieder unterbrechen, um unsere Bitten um Frieden vor Gott zu bringen“.

Alle Menschen, unabhängig von ihrer Konfession, sind eingeladen, sich in der Stille zu sammeln, alleine und in der Gemeinschaft Gott um seinen Frieden zu bitten, um zuversichtlich in die restliche Woche gehen zu können.

Es müssen weiterhin – genauso wie bei den sonstigen Gottesdiensten – auch bei dieser Friedensaktion die aktuellen Hygienevorschriften beachtet werden. zg