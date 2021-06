Fürs Leben lernen?

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wie oft haben wir als Schüler diese Weisheit zitiert bekommen. Sicherlich auch jene junge Brühlerin – ich vermute der Schrift nach zumindest, dass es eine Schülerin war – die sich im Unterricht mit dem Themenbereich Umwelt beschäftigt hat. Und sie hat durchaus studiert, mit heißem Bemüh’n, um noch ein wenig vom Dichterfürsten einfließen zu lassen.

Mit viel Mühe hat sie sich Lernkarten hergestellt. Auf der einen Seite steht ein Stichwort, beispielsweise „Nachhaltigkeit“, und auf der Rückseite sind Definitionen oder andere Fakten dazu notiert. Und da die Karte gut abgegriffen war, hat sie wohl sehr engagiert gepaukt. Die ganze Vielfalt von Begriffen wird sie erarbeitet haben. Umweltschutz. Klimaschutz. Müllvermeidung.

Doch offensichtlich ist das Thema im Unterricht jetzt für sie durch. Der Komplex beendet. Was macht man nun, mit den so viel genutzten Lernkarten. „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel“, mag sie gedacht haben. Und so entsorgte sie das nun zu Altpapier degradierte Kompendium. Und wie macht man das, wenn man sich so umfassend mit dem Umweltschutz beschäftigt hat? Klar, man schmeißt sie auf dem Schulweg einfach irgendwo ins wegbegleitende Grün, denn Grau ist bekanntlich alle Theorie.

Muss es da nicht doch eher heißen, dass wir für die Schule und nicht für das Leben lernen?

