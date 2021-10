FV-Vereinsheim kostet mehr

Brühl. Bei sechs Enthaltungen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine weitere Auftragsvergabe – diesmal für die Fliesenarbeiten – beim Neubau des FVB-Vereinsheims im Sportpark-Süd beschlossen. Leider, so bedauerte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Kieser, verzeichne man auch in diesem Bereich eine Preissteigerung von 40 000 Euro. Geschätzt wurden die Arbeiten zu Beginn mit insgesamt knapp 181 000 Euro, unter dem Strich stehen nun allerdings mehr als 221 000 Euro.

Insgesamt, so der Bürgermeister-Stellvertreter, bleibe das Projekt Neubau Vereinsheim finanziell gesehen aber auch weiterhin im Rahmen. Bis dato gebe es für 95 Prozent der Gewerke ein Ergebnis und in der Gesamtabrechnung stehe lediglich ein Plus von knapp 2,5 Prozent. Das heißt: Bei einem Gesamtvolumen von rund 3,4 Millionen Euro verzeichnet die Gemeinde ein Kostenplus von knapp 89 000 Euro.

Das sei, so Uwe Schmitt (CDU), Jens Gredel (FW) und Roland Schnepf (SPD), ein verkraftbares Ergebnis. Nicht ganz dieser Meinung waren Peter Frank (GLB) sowie Klaus Pietsch und Claudia Stauffer, beide FW. Pietsch betonte, dass das Projekt für nur einen einzigen Verein zu groß dimensioniert sei.

Und natürlich werde die Preissteigerung gegenüber der Schätzung vertretbar aussehen. Man müsse aber wissen, dass die Preisschätzung in den vergangenen Jahren wiederholt nach oben angepasst worden seien, so die FW-Sprecher. Damit habe sich das Vereinsheim im Vergleich zu den ersten Schätzungen ausgabentechnisch mittlerweile mehr als verdoppelt. Und so enthielten sich die beiden FW-Politiker genau wie die vier Grünen-Gemeinderäte der Stimme. ske

