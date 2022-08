FVB-Areal: Diesmal geht es in Brühl um Einfamilienhäuser

Brühl. Nach den entsprechenden Vorlagen zu den Tiefgaragen und den Mehrfamilienhäusern ist es der dritte Bauantrag rund um das frühere Alfred-Körber-Stadion am Schrankenbuckel, mit dem sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates an diesem Montag, 15. August, ab 18.30 Uhr im Rathaus beschäftigen wird.

Es geht diesmal um Anträge auf Baugenehmigung für den Neubau von insgesamt 16 Doppelhaushälften und einem Einfamilienhaus auf dem früheren Areal des Fußballvereins. Allerdings wird es letztlich keinen Beschluss zu dieser im Gemeinderat nach wie vor nicht unumstrittenen Thematik geben, denn diese nun auf dem Tisch liegenden Planungen des Investors entsprechen allesamt den Festsetzungen des erst vor wenigen Wochen zugestimmten Bebauungsplans (wir berichteten).

Dieser Bebauungsplan ist als Vorhaben der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt worden, heißt es seitens der Gemeinde. Zwischenzeitlich ist das Inkrafttreten der entsprechenden Planung und der örtlichen Bauvorschriften für das Areal am Schrankenbuckel seitens der zuständigen Stellen im Landratsamt verfügt worden. Die entsprechenden Unterlagen dafür sowie die örtlichen Bauvorschriften, einschließlich der Begründung können nun während der üblichen Dienststunden im Rathaus eingesehen werden.

Die Überlegungen zur Verlagerung des Fußballvereins, verbunden mit der Möglichkeit, eine Innenentwicklungsmaßnahme durchführen zu können, wurden bereits 2011 im Rat der Gemeinde durch Beschluss zur Verlagerung des Sportplatzes zum Ausdruck gebracht.

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Am Schrankenbuckel“ erfolgte im April 2016 mit dem klaren Ziel der Wohnraumschaffung für Einzel- und Doppelhäuser, aber insbesondere auch für dem vor wenigen Wochen zugestimmten Geschosswohnungsbau. Die integrierte zentrale Lage des Geländes sei gekennzeichnet durch die umgebende Wohnbebauung sowie die im Süden angrenzenden Flächen des Schul- und Freibadgeländes. Aus diesem Grund eigne sich das Areal ideal zur innerörtlichen Nachverdichtung als Wohnbaufläche, heißt es im Bebauungsplan. In dem nun vorgelegten Antrag für die Einfamilienhäuser seien Befreiungen von baulichen Grenzüberschreitungen nicht notwendig, weil die Planung letztlich bebauungsplankonform sei, so die Verwaltung

Ziel des Gesamtvorhabens ist die Schaffung von Wohnnutzung mit einem Angebotsmix für unterschiedliche Nutzergruppen, also junge Familien, Mehrgenerationenwohnen, Altenwohnen und mehr, sowie unterschiedlichen Haustypen. Und so geht es diesmal eben um die geplanten Doppelhaushälften und das Einzelhaus. Sie verfügen allesamt über Flachdächer und drei Vollgeschosse. Die Grundstücksflächen der einzelnen Häuser belaufen sich jeweils auf 183 bis 235 Quadratmeter. Die Baurechtsbehörde sagt voraus, dass bei diesen insgesamt umstrittenen Bauvorhaben am Schrankenbuckel Einwendungen der Anwohner erwartet werden könnten.

Zudem geht es in der Ausschusssitzung an diesem Montag um einen geplanten Anbau an ein bestehendes Zweifamilienhaus in der Richard-Strauß-Straße, die Errichtung einer Terrassenüberdachung mit Beschattung in der Germaniastraße, den Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren für die Errichtung eines Wohnhausneubaus mit zwei Stellplätzen in der Bachstraße und der Errichtung eines Carports und eines Garten- beziehungsweise Gerätehauses im Jasminweg. zu allen Anträgen signalisiert die Gemeindeverwaltung, dass der Ratsausschuss aus ihrer Sicht das Einvernehmen erteilen könne

Informationen des Bürgermeisters und Fragen und Anregungen runden die Tagesordnung dieser Ausschusssitzung schließlich ab.