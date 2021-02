Brühl. „Natürlich, diejenigen, die uns beleidigen, die gibt es auch“, sagt der Leiter des Ordnungsamtes Jochen Ungerer, „aber die meisten, die an den Absperrungen vorbei in die überschwemmten Rheinauen gehen, sind einsichtig, wenn man sie anspricht“. Doch Feuerwehrkommandant Marco Krupp kann über die Dreistigkeit mancher Zeitgenossen nur den Kopf schütteln: „Wir machen die Absperrungen doch nicht zum Spaß, da geht es um die Sicherheit der Menschen und der Wildtiere.“

Und so wissen die beiden und der Vollzugsbeamte Gerd Laub so manche Geschichte zu berichten, die dann doch verwundert. Etwa die vom Senior, der von Oftersheim kommend quer durch die überfluteten Schwetzinger Wiesen nach Mannheim gehen wollte. Seine Begründung: Er sei nicht bereit, den Linienbus zu nehmen, da müsse er schließlich eine Maske tragen. Obwohl die kommunalen Ordnungshüter mit Engelszungen auf ihn einredeten und ihn zu überzeugen suchten, dass seine Wanderpläne gefährlich für ihn seien, hatte der Mann nur ein Wort für die Helfer übrig: „Arschlöcher!“

Mit der Drohne vertrieben

„Vor allem die Luftbilder, die wir bei den Drohnenflügen machen konnten, helfen uns bei der Überzeugungsarbeit“, sagt Ungerer. Aber das Luftgefährt der Feuerwehr kann auch anders eingesetzt werden. Beim Überflug entdeckte die Feuerwehr ein Ehepaar, das sich mitten im Überschwemmungsgebiet der Leimbachbrücke näherte. Kurzentschlossen steuerten die Wehrleute den beiden die Drohne in den Weg und brachten sie so dazu, die 900 Meter zur Absperrung zurückzugehen.

„Es sind aber nur ganz wenige Menschen, die sich nicht an das Verbot halten“, bilanziert Bürgermeister Dr. Göck. Und er zeigt sich stolz auf die Brühler, denn – das habe eine Auswertung der verteilten Bußgelder von Polizei und Ordnungsamt gezeigt – die Knöllchen gingen fast durchweg an Hochwassertouristen aus der übrigen Region, die mit ihren Autos den Weidweg entlangfahren wollten. „Die Entschuldigungen lauten dann fast immer gleich: ,Wir wollten doch nur schnell mal schauen’“, fasst Ungerer die Erfahrungen der Ordnungshüter zusammen. Und die waren und sind verstärkt im Einsatz, vor allem, weil die zusätzlichen Corona-Streifen der Polizei immer auch ein Auge auf das Überflutungsgebiet werfen. Dass sie dann auch durchgreifen, erlebte ein Jogger, der vor den Beamten bei der Grillhütte fliehen wollte. Die Streifenbesatzung hatte nicht nur die bessere Ortskenntnis, sondern auch noch so viel Fahrkönnen, dass seine Flucht gestoppt werden konnte.

„Völlig unverständlich ist das Verhalten einzelner Hundebesitzer, die sich weigern, ihre Tiere am Rande der Überflutungsflächen anzuleinen oder sogar die Absperrungen ignorieren“, sagt Laub, „sie erklären dann, dass sie da immer entlanggehen würden und wollen gar nicht einsehen, warum das zur Zeit nicht geht.“

Mögliche Eisflächen nicht betreten

Weil diese Unvernünftigen aber eine absolut kleine Minderheit seien, habe die Feuerwehr noch nicht ausrücken müssen, um tote Rehe aus dem Wasser zu fischen. Allerdings habe man schon einzelne völlig verstörte Tiere auf die Rückzugsinseln treiben müssen.

Sorgenvoll schaut Krupp auf die Temperaturen. „Wenn das Wasser gefriert, werden sicherlich einige Menschen die Dicke des Eises testen wollen.“ Er rät dringend davon ab, das zu machen, denn teilweise sei das Wasser unter dem Eis deutlich tiefer als man auf den ersten Blick meine, „da besteht ganz schnell die Gefahr des Einbrechens und Ertrinkens“.

Diese Kombination aus Hochwasser und extremer Kälte hat es übrigens zuletzt vor rund 40 Jahren gegeben, erinnert sich Göck. Dann muss er lachen. Eine Frau habe ihn vor wenigen Tagen bei einer Absperrung angesprochen und erklärt: „Zu heiß, zu nass – diese Extreme gibt es erst seit der Geothermiebohrung!“