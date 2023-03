Ganze Klangvielfalt erleben

Brühl. Die Jugendmusikschule veranstaltet am Samstag, 22. April, um 16 Uhr in der Festhalle Brühl ihr etwas „anderes“ Jahreskonzert. Es musizieren Kinder und Jugendliche bunt gemixte Musik für Jung und Alt auf unterschiedlichsten Instrumenten und in verschiedenen Besetzungen.

Jedoch ist dies noch nicht alles: Nachdem die jungen Musiker ihre Instrumente „sprechen“ ließen und jeder Hörer sich seinen eigenen Lieblingsklang aussuchen konnte, sind alle musikinteressierten Kinder und Jugendlichen, die noch nicht ihr Instrument gefunden haben, eingeladen, die Vielfalt selbst auszuprobieren. Und nicht nur das: Nach Corona-bedingter Zwangspause ist es nun auch wieder möglich, alle Blasinstrumente wieder eigenhändig, zu erproben.

Seit September bietet die Jugendmusikschule auch Unterricht im Fach Blockflöte an. Zu diesem Instrument gibt es nicht nur die allseits bekannte Sopranblockflöte, auch alle anderen „Familienmitglieder“ kann man nach dem Konzert bestaunen und ausprobieren.

Wer nun denkt, dass jeder für sich allein in seinem stillen Kämmerlein sein Instrument spielen muss, der irrt, denn das gemeinsame Miteinander wird an der Jugendmusikschule sehr groß geschrieben. Egal, ob als Duo, Trio, Ensemble oder Orchester – alle Kombinationen des gemeinsamen Musizierens sind möglich. Die Jugendmusikschule freut sich auf alle begeisterten Kinder und Jugendliche, die zunächst lauschen wollen und anschließend selbst ein Instrument ausprobieren möchten. Der Eintritt ist frei. zg