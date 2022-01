Gasaustritt befürchtet - Anwohner klagen über Übelkeit

Brühl. Die Freiwillige Feuerwehr in Brühl ist am Dienstagabend um 20.28 Uhr gerufen worden. Die Leitstelle meldete einen Gasaustritt in der Wilhelmstraße. Mehrere Personen in dem betreffenden Gebäude klagten über Schwindel und Übelkeit – „das sind typischen Symptome, wenn es sich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handelt“, erklärt Kommandant Marco Krupp auf Nachfrage.

Die Kohlenmonoxidvergiftung ist eine Vergiftung, die durch das Einatmen von Kohlenmonoxid entsteht und ist eine relativ häufige Form der Rauchgasvergiftung, die bereits bei sehr geringen Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Atemluft zu schwerwiegenden Vergiftungssymptomen führen kann.

Messung unter Atemschutz

Daher hatte die Leitstelle auch mehrere Rettungswagen und einen Notarzt an die Einsatzstelle beordert. Die Feuerwehrleute nahmen unter Atemschutz Messungen in dem Mehrfamilienhaus vor, konnten glücklicherweise aber keine Gaswerte feststellen. Die betroffene Familie wurde durch den Rettungsdienst versorgt, das Unwohlsein war eventuell durch verdorbene Lebensmittel hervorgerufen worden. cb/mab