Gebet findet wieder in der Kirche statt

Brühl. In ihrem „Te Deum“ bitten die Benediktiner: „Segne uns mit Worten, in denen wir beten können, segne uns mit Vertrauen, dass wir im Gebet nicht nachlassen, und segne uns mit deinem Geist, damit unser Gebet unser Leben prägt. Amen.“

Gebete stehen unübersehbar im Mittelpunkt. Selbstverständlich sind sie aus Worten gebildet. Und beim Rosenkranz sind es oft die gleichen. Das „Gegrüßet seist Du, Maria“ etwa wird 53 Mal gesprochen. Das passiert am Freitag, 4. Juni, das nächste Mal ab 17.30 Uhr in der Schutzengelkirche.

Der Rosenkranz fügt sich in das Kirchenjahr ein. In den Monaten zwischen Ostern und Advent denkt die Christenheit an ihren zu Gott heimgekehrten Erlöser. Sie fängt mit ihrem höchsten Fest an: Ostern. Nach der langen Pandemiepause beginnen die Betenden am Freitag, 4. Juni, mit dem ersten Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes: „Der von den Toten erstanden ist“. sr