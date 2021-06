Gebremste Nachfrage

Brühl. „Mit unserer Betriebsärztin planten wir schon seit vier Wochen, die Impfkampagne in Brühl voranzutreiben“, berichtet Bürgermeister Dr. Ralf Göck. „Bei unserem achten Impftermin für Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung war die Nachfrage verhalten, denn viele Kollegen waren bereits geimpft“, so Göck.

Daher habe man auch Angehörigen ein Impfangebot gemacht, so- dass am Ende 30 Personen aus dem Rathaus, den Bädern, dem Bauhof, den Kinderbetreuungseinrichtungen und einige ihrer Angehörigen jetzt ihre erste Spritze bekamen. Im Abstand von sechs Wochen wird die zweite Impfung verabreicht. Göcks Dank galt Anna-Lena Schneider vom Hauptamt, die den Termin vorbereitet und Ulrich Baar, der ihn als Ersthelfer mit dem Betriebsärzte-Duo durchgeführt hatte. Ob zusätzlich zum Engagement der Hausärzte die Notwendigkeit für einen weiteren Impftag im Ort bestehe, bleibe abzuwarten, meint Göck, zumal auch in Brühl die Inzidenzzahlen wieder zurückgegangen seien. zg