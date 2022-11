Gebühren im Mittelpunkt

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 21. November, ab 18.30 Uhr im Brühler Rathaus statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Bekanntgabe der Beschlüsse der vorangegangenen nicht öffentlichen Sitzung. Danach beschäftigen sich die Ratsmitglieder mit der Änderung der Abwassersatzung sowie der Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung.

In Zusammenhang mit dem Ersatzneubau für den Sonnenschein-Hort an der Schillerschule soll über die Vergabe des Auftrags für eine Großbaumverpflanzung diskutiert werden. Nach dem Beschluss über die Annahmen von Spenden und die weiteren Informationen durch den Bürgermeister stehen Fragen und Anregungen an. Die interessierte Bevölkerung ist willkommen. ras