Brühl. Viele Vereine in Deutschland beklagen einen Mitgliederschwund, weil sie wegen der Corona-Vorgaben im vergangenen Jahr nur eingeschränkt ihr Angebot unterbreiten konnten. Auch der Rückgang an ehrenamtlichen Mitarbeitern bereitet den Vereinen Sorgen, denn anders als ein finanzieller Engpass lässt sich der Verlust von Menschen nicht einfach mit ein paar Staatshilfen bekämpfen.

Da ist es umso überraschender, dass die Schützen der Sportgemeinde einen entgegengesetzten Trend verkünden. „Neue Mitglieder zu gewinnen, wird für viele Vereine eine Herausforderung darstellen“, bilanziert der zweite Vorsitzende Reinhard Baumann, „doch wer sich intensiv mit den Ursachen von möglichen internen wie auch externen Einflussfaktoren befasst und zudem den Mut aufbringt, neue Wege zu gehen, wird langfristig bei der Vereinsentwicklung erfolgreich sein“.

Vereinsanlagen saniert

Nach einer vor knapp einem Jahr durchgeführten Situationsanalyse, habe Schlüsse über die zukünftige Strategie und zielgruppengerichtete Angebotsentwicklung bei der Sportgemeinschaft zugelassen. Drei von vielen wesentlichen Faktoren seien die Steigerung des Bekanntheitsgrads der SG durch ihre Öffentlichkeitsarbeit gewesen, die Darstellung der integrativen wie auch generationenübergreifenden Ausübung des Sportschießens sowie eine wesentliche Verbesserung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur, bilanziert Baumann. So verzeichnet der Verein eine kontinuierlich steigende Mitgliederzahl. Jetzt wurde als 160. Neumitglied Jan Kaufmes – ein aktiver Handballer des TV Brühl – für das Sportschießen in der Disziplin Luftpistole gewonnen. zg/ras