Gegen Poller gestoßen – nicht einfach gestürzt

Brühl. Sehr unzufrieden zeigen sich Zeugen eines Streites darüber, wie die Polizei den Zwischenfall beim TV-Clubhaus (SZ vom 13. August) in ihrem Bericht dargestellt hat. Das Verhalten des Autofahrers, der verbotswidrig über einen Radweg beim Sportpark-Süd unterwegs gewesen war, wäre viel zu verharmlosend dargestellt worden, wurde auch unserer Zeitung mehrfach mitgeteilt.

Den übereinstimmenden Berichten zufolge sei der Autofahrer am Donnerstag, 11. August, gegen 21.50 Uhr mit seine Wagen direkt am Biergarten mit hoher Geschwindigkeit zum Parkplatz der Anlage gefahren. Mehrere Besucher des Clubhauses, insbesondere aus dem Biergarten der Gaststätte, wären daraufhin aufgestanden, um vor Ort zu schauen, was denn dort genau passiert sei.

Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen Autofahrer und den übrigen Anwesenden sei der Mann, so wird übereinstimmend berichtet, wieder in sein Auto eingestiegen, um plötzlich erneut auszusteigen und sich den übrigen Anwesenden gegenüber sehr aggressiv zu verhalten, heißt es in den Berichten gegenüber unserer Zeitung.

Im Verlauf dieses Wortgefechts habe der Autofahrer auch plötzlich das 63-jährige Vereinsmitglied zur Seite gestoßen. Der sei daraufhin so heftig gegen einen Absperrpoller des Parkplatzes gefallen, dass er sich mehrere Rippen gebrochen habe, was wiederum zu inneren Verletzungen geführt haben soll. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er noch immer ist, während sein Kontrahent nach einem weiteren Wortgefecht mit den übrigen Anwesenden der Ort offensichtlich zu Fuß verlassen hat.

Eine Darstellung des Autofahrers zu dem Vorfall können wir nicht wiedergeben, da der Redaktion seine Identität von der Polizei natürlich nicht preisgegeben wird. ras