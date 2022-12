Geld für die Vereinshalle

Brühl. Die Halle des Sportvereins Rohrhof in der Gartenstraße ist für den Ortsteil ein wichtiger Veranstaltungsort – nicht nur für die SV-Mitglieder, sondern auch für die aus mehreren anderen Vereinen. So fanden der Angelsportverein, die „Rohrhöfer Göggel“, der Tanzsportclub Kurpfalz und externe Gymnastikgruppen in der Halle einen adäquaten Rahmen für ihre Veranstaltungen. Hinzu kam die Nutzung als Wahllokal und für den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes.

Insgesamt, so stellt die Gemeinde fest, wurde die Halle im vergangenen Jahr zu 35 Prozent von anderen Gruppen als dem Sportverein Rohrhof genutzt. Entsprechend war sich der Gemeinderat schnell einig, dass somit auch 35 Prozent der ungedeckten Betriebskosten von der Allgemeinheit, sprich der Kommune, bezahlt werden sollte. Daraus errechnet sich ein Betrag von rund 5400 Euro, der nun dem Sportverein überwiesen werden soll.

„Solide und seriös“

Wolfram Gothe (CDU) betonte, dass seiner Fraktion dieser Zuschuss kein Kopfzerbrechen bereite, weil man wisse, dass der Verein solide wirtschafte, bodenständig sei und seriös rechne. Auch Claudia Stauffer (FW) zeigte sich überzeugt, dass es nur gerecht sei, wenn der Sportverein bei der Hallennutzung als Veranstaltungsort anderer Vereine nicht auf den Betriebskosten sitzenbleibe.

Ins gleiche Horn stießen Selcuk Gök (SPD) und Ulrike Grüning (GLB). So wurde der Zuschuss für die Rohrhofer Halle einstimmig verabschiedet. ras