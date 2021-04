Geldautomat gesprengt

Brühl. Unbekannte haben am frühen Donnerstag, gegen 3.40 Uhr, einen Geldautomaten in einem Pavillon nahe eines Einkaufsmarktes im Brühler Industriegebiet gesprengt. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die Bargeld in Höhe von rund 20 000 Euro erbeuteten. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 150 000 Euro.

Nach Mitteilung der Polizei flüchteten die Täter vom Tatort in der Mannheimer Landstraße/Ecke Rennerswald mit einem silberfarbenen, hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung A 6. An der Autobahnauffahrt Mannheim-Schwetzingen verlor sich zunächst ihre Spur.

Ähnlicher Fall in Schwetzingen

Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung am Tatort abgeschlossen. Die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die Ermittlungen eingebunden. Ob ein Zusammenhang zu den Geldautomatensprengungen vor wenigen Wochen in Schwetzingen besteht, wird noch ermittelt. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174 4444 oder beim Polizeiposten Brühl, Telefon 06202/ 7 12 82. miro