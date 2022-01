Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem kein großer Neujahrsempfang in der Festhalle stattfinden kann. Dachten die Verantwortlichen vor einem Jahr noch, dass es eine Ausnahme sei, so wirkt die Stellungnahme von Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Vorfeld des Traditionstermins Ende Januar diesmal deutlich unspektakulärer und wie Routine.

Gerne hätte sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck aber nach

...