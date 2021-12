Gemeinde bekommt Förderung für bessere Belüftung in Schulräumen

Brühl. Im Juli beschloss der Gemeinderat in Brühl im Grundsatz die Ausstattung der beiden Grundschulen Schiller- und Jahnschule sowie der Kindergärten Nibelungenstraße und Ormessonstraße mit fest installierten raumlufttechnischen Anlagen, die die Räume ständig mit Frischluft versorgen. In Sachen Schutz der Kinder vor etwaigen Infektionen böten diese Anlagen den maximalen Effekt.

Nun folgte die Auftragsvergabe für die 36 Räume. Insgesamt kostet das Vorhaben 720 000 Euro, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Abgezogen werden könnten dank des Bundesförderprogramms „Corona“ davon jedoch 80 Prozent, also rund 576 000 Euro, sodass bei der Gemeinde lediglich 144 000 Euro verbleiben. Eine Last die vertretbar und für den Schutz der Kinder unverzichtbar sei. Förderungen konnten für die Schillerschule (16 Räume), die Jahnschule (neun Räume), das Haus der Kinder in der Nibelungenstraße (sechs Räume) sowie den Sonnenschein-Kindergarten in der Ormessonstraße (fünf Räume) erreicht werden. ske