Brühl. „Sinn der Aktion ist es, die Menschen aufs Rad zu bringen“, erklärt Birgit Sehls, Klimaschutzmanagerin im Rathaus. Im vergangenen Jahr hat das gut funktioniert. 24 Teams waren in der Hufeisengemeinde für die internationale Kampagne des Klima-Bündnis, Stadtradeln, an den Start gegangen. Das offene Brühler Team war dabei so engagiert, dass es den ersten Platz im kreisweiten Vergleich erstrampelte. Vier Teilnehmer legten in den drei Aktionswochen sogar jeweils eine Gesamtstrecke von über 1000 Kilometern zurück.

„Das sollte für uns ein Anreiz sein, auch bei der 14. Auflage des Stadtradelns wieder ordentlich in die Pedale zu treten“, befeuert Sehls im Gespräch mit unserer Zeitung die Radfahrbegeisterung. Denn für die Klimaschutzmanagerin steht seit dieser Woche fest, dass Brühl in der Zeit von Samstag, 12. Juni, bis Freitag, 2. Juli, zum vierten Mal in Folge beim Stadtradeln dabei sein wird, „wenn Corona es dann zulässt, muss man ja leider immer einschränkend sagen“. Für die dreiwöchige Aktion, deren Ziel es ist, den Radverkehr zu fördern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wird das Klima-Bündnis erneut die fahrradaktivsten Kommunen ermitteln und prämieren.

„An unseren großen Erfolg vom vergangnen Jahr wollen wir anknüpfen und mit unseren Bürgern gemeinsam wieder viele Fahrradkilometer sammeln“, motiviert auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck, sich den Termin vorzumerken, „diesmal gibt es hoffentlich sommerlich gutes Wetter“.

Weitere Informationen zur Teilnahme am Stadtradeln werden bekannt gegeben, wenn man genauer planen kann, welche Möglichkeiten sich trotz Corona bieten. Birgit Sehl, die selber gern mit dem Rad einkaufen fährt, freut sich jedenfalls schon jetzt auf die Aktionswochen.