„Wir sind mit dem Vorverkauf insgesamt recht zufrieden“, erklärt Jochen Ungerer, der im Rathaus unter anderem für das kommunale Kulturprogramm zuständig ist. Gleichzeitig sagt er, dass man spüre, wie vorsichtig die Besucher in spe seien. „Die Veranstaltungen, die in der nächsten Zeit stattfinden, sind schon so gut wie ausverkauft“, bilanziert der Kulturbeauftragte. Die Hemshofschachtel sei mit

...