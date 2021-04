Gemeinde tritt Klima-Bündnis bei

Brühl. Die Hufeisengemeinde ist im Kontext ihres eigenen Klimaschutzkonzeptes einen wichtigen Schritt weiter. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte den Beitritt zu dem Klima-Bündnis. Das, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, sei das größte europäische Städtenetzwerk, das sich konsequentem Klimaschutz verschrieben habe. Gefördert würden dabei sowohl Klimaschutzmaßnahmen in europäischen Kommunen als auch in den Regionen indigener Völker im Amazonasbecken.

Mit dem Beitritt geht eine Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen Verringerung der Treibhausemissionen einher. Heißt, jedes Jahr muss die Hufeisengemeinde bei den Treibhausgasemissionen 2,5 Tonnen CO2-Äquivalante pro Jahr und Kopf einsparen. Bei den CO2-Emissionen ist das Ziel eine Reduktion von zehn Prozent alle fünf Jahre. Nur so könne die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen ausgehend vom Basisjahr 1990 bis 2030 erreicht werden.

Für Thomas Gaisbauer (CDU) ist der Beitritt ein erfolgversprechender Weg. Vom Austausch über das Netzwerk, derzeit gebe es in dem Bündnis 1871 Mitgliedskommunen aus 271 Länder, könne Brühl nur profitieren. Eine Sicht, die Gabriele Rösch (SPD) genauso teilte wie Jens Gredel (FW) und Ulrike Grüning (GL). Zu begrüßen sei darüber hinaus, dass mit dem Beschluss im Kontext öffentlicher Ausschreibungen auch der Verzicht auf die Nutzung von Tropenholz einhergehe.

Noch zu wenige Kommunen

Neben Brühl haben in der Region auch schon Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Ladenburg, Speyer, Viernheim, Waldorf und Wiesloch ihre Mitgliedschaft beschlossen. Für Gredel noch zu wenige. „Es sollten alle 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises ihren Beitritt zu diesem Bündnis beschließen.“ Der Mitgliedsbeitrag von 231 Euro im Jahr wurde dabei als völlig problemlos bewertet. ske

