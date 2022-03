Die Bürgermeisterwahl am Sonntag hat der Amtsinhaber Dr. Ralf Göck mit 3045 Stimmen als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel ganz klar für sich entschieden. Doch – und das ist eine Besonderheit bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg – gibt es die so genannte Freie Zeile. In sie dürfen noch in der Wahlkabine andere Namen von Menschen eingetragen werden, denen der Wähler seine Stimme geben

...