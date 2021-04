Gemeinderat berät Neubau des Vereinsheims des FV Brühl

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 26. April, um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule statt. Um an dieser Sitzung teilnehmen zu können, ist ein negatives Testergebnis, welches nicht älter als 48 Stunden ist, vorzuweisen.

AdUnit urban-intext1

Es besteht die Möglichkeit, sich am Sitzungstag von 18 bis 18.15 Uhr testen zu lassen. Im Rathaus finden Interessierte das Testzimmer im 2. OG, in der Jahnsporthalle in der Umkleide am Eingangsbereich. Kostenfrei werden die Testungen durch die Perkeo-Apotheke durchgeführt. Für die Öffentlichkeit stehen nur 24 Plätze zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bis Montag, 26. April, 12 Uhr, an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, möglich.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 der Eigengesellschaften der Gemeinde, der Neubau des Vereinsheims des FV Brühl sowie eine Änderung und die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens für den Bebauungsplan „Koller“.

AdUnit urban-intext2