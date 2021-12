Gemeinderat tagt letztes Mal für dieses Jahr

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 13. Dezember, ausnahmsweise bereits ab 18 Uhr in der Festhalle statt. Schon vor Eintritt in die öffentliche Tagesordnung werden zwei Ehrungen für langjährige Mitglieder des Rates namens Gemeindetag vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung steht dann zunächst die Bekanntgabe der Beschlüsse der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung. Danach wird über das Ausscheiden von FW-Gemeinderat Thomas Zoepke aus dem Gremium beschlossen. Dazu gehört die Entscheidung über das Nachrücken von Elke Schwenzer in die FW-Fraktion und deren Verpflichtung.

Kinderbetreuung im Blick

Ferner geht es um die Kindergartenbedarfsplanung 2021 sowie die Anpassung der Elternbeiträge und Änderung der Satzung über die Erhebung der Gebühren für das Haus der Kinder und dem Sonnenschein-Kindergarten zum Januar. Außerdem um die Anpassung der Elternbeiträge und Änderung der Satzung über die Erhebung der Gebühren für die Betreuungsangebote an der Jahnschule und der Schillerschule in Brühl im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ und „Hort an der Schule“ .

Bei den raumluftechnischen Anlagen wird über die Beauftragung der Ingenieurleistungen beraten. Beim Thema Sportpark-Süd werden beim Neubau des FVB-Vereinsheims die Malerarbeiten vergeben. Der Antrag des Sportvereins Rohrhof auf Bezuschussung von Pflegegeräten und der auf Gewährung eines Zuschusses zu den ungedeckten Betriebskosten für die Halle im Vereinshaus Rohrhof werden ebenfalls besprochen. Die Fristen und Vorgaben für die Wahl des Bürgermeisters im nächsten Jahr bilden den Abschluss der Tagesordnung vor dem Anfrageteil.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2